Omofobi aggrediscono a cinghiate due ragazzi dopo il Napoli Pride

Leggi su biccy

(Di lunedì 4 luglio 2022) Ilè stato un grande successo, una folla di decine di migliaia di persone ha colorato una delle città più belle del mondo. Tutto è andato secondo i piani, l’unica ‘nota stonata’ è colpa di dueimbecilli che hanno aggredito dueche avevano appena partecipato all’evento.prendono a schiaffi edueildi. Due ventenni romani sono stati picchiati in via Santa Brigida, mentre rientravano in hotelaver partecipato alla manifestazione. Gli aggressori (che sono dueni di 16 e 18 anni della provincia di) hanno fermato iromani, li hanno insultati con frasi omofobe ...