Omicidio Willy Monteiro, domani la sentenza: chiesto l’ergastolo per i fratelli Bianchi (Di lunedì 4 luglio 2022) Omicidio : Attesa domani la sentenza di primo grado per i fratelli Bianchi, accusati assieme a due complici dell’Omicidio di Willy Monteiro Duarte: chiesto l’ergastolo. Willy Monteiro Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su È attesa per domani la sentenza di primo grado per i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, i due uomini accusati di Omicidio volontario nei confronti di Willy Monteiro Duarte, il giovane massacrato di botte nel settembre 2020 a Colleferro. Per loro, il pm ha chiesto l'ergastolo, mentre per altri due ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 4 luglio 2022): Attesaladi primo grado per i, accusati assieme a due complici dell’diDuarte:Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su È attesa perladi primo grado per iMarco e Gabriele, i due uomini accusati divolontario nei confronti diDuarte, il giovane massacrato di botte nel settembre 2020 a Colleferro. Per loro, il pm hal'ergastolo, mentre per altri due ...

