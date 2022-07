Olympique Marsiglia | c’è l’ufficialità | Igor Tudor è il nuovo allenatore

(Di lunedì 4 luglio 2022)è ildell’. Lo ha reso noto lo stesso club francese attraverso il proprio sito ufficiale. Queste le parole del proprietario dell’OM, Frank McCourt: “Penso che in lui abbiamo trovato ciò di cui avevano bisogno, e sono felice di accoglierlo nel nostro club.è un combattente, come ha dimostrato nel corso della sua carriera, dae da calciatore”. Continua in Francia dunque la carriera dadell’ex difensore della Juventus, la scorsa stagione sulla panchina del Verona. Aprenderà il posto di Jorge Sampaoli. SportFace.

Pubblicità

FBiasin : #Tudor è il nuovo tecnico dell’Olympique Marsiglia, #Pirlo è il nuovo tecnico del Fatih Karagümrük. Forse bastava… - sportface2016 : #OlympiqueMarseille | C'è l'ufficialità: Igor #Tudor è il nuovo allenatore - kohki_matsuda11 : RT @DIRETTADCM: ?? UFFICIALE ?? Igor #Tudor è il nuovo allenatore dell'Olympique #Marsiglia. ??? Contratto fino al 2024 per l'ex Verona che s… - DIRETTADCM : ?? UFFICIALE ?? Igor #Tudor è il nuovo allenatore dell'Olympique #Marsiglia. ??? Contratto fino al 2024 per l'ex Vero… - TuttoCagliari : Keita Baldé ancora accostato all'Olympique Marsiglia -

Ufficiale la nomina del croato come nuovo tecnico del. IL COMUNICATO - "L'de Marseille annuncia oggi la firma di Igor Tudor come allenatore. Libero da ogni contratto, il tecnico ...Commenta per primo Dopo aver raggiunto l'accordo nei giorni scorsi, ora è arrivata anche l'ufficialità di Igor Tudor come nuovo allenatore dell'. L'ex Verona ha firmato un contratto di due anni ed è arrivato per sostituire Jorge Sampaoli.Igor Tudor è il nuovo allenatore dell'Olympique Marsiglia: c'è l'annuncio del club transalpino attraverso il proprio sito ufficiale.Igor Tudor è ufficialmente il nuovo allenatore dell'Olympique Marsiglia. La notizia era nell'aria oramai da qualche giorno, ma adesso è arrivato anche ...