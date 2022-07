Olanda-Italia basket oggi: orario, programma, tv, streaming Qualificazioni Mondiali 2023 (Di lunedì 4 luglio 2022) Ultima sfida Italiana per le Qualificazioni ai Mondiali 2023 per quel che concerne la prima fase. Gli azzurri allenati per la seconda volta, e prima in gara ufficiale, da Gianmarco Pozzecco vanno in terra olandese per il primo posto nel girone. La Nazionale ha bisogno di questo successo per avere due punti in più all’interno della seconda fase, nella quale sa già che dovrà sfidare Spagna, Ucraina (che a livello logistico è stata aiutata tantissimo dalla nostra Federazione, e questo è un fatto totalmente meritorio) e Georgia. C’è un po’ di derby interno, con Maurizio Buscaglia sulla panchina avversaria, ma anche qualche ex “Italiano” come Franke, visto a Trento nelle annate migliori della Dolomiti Energia. basket: Italia, i 12 scelti da Pozzecco per la sfida ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 luglio 2022) Ultima sfidana per leaiper quel che concerne la prima fase. Gli azzurri allenati per la seconda volta, e prima in gara ufficiale, da Gianmarco Pozzecco vanno in terra olandese per il primo posto nel girone. La Nazionale ha bisogno di questo successo per avere due punti in più all’interno della seconda fase, nella quale sa già che dovrà sfidare Spagna, Ucraina (che a livello logistico è stata aiutata tantissimo dalla nostra Federazione, e questo è un fatto totalmente meritorio) e Georgia. C’è un po’ di derby interno, con Maurizio Buscaglia sulla panchina avversaria, ma anche qualche ex “no” come Franke, visto a Trento nelle annate migliori della Dolomiti Energia., i 12 scelti da Pozzecco per la sfida ...

