' Ogni 100 italiani presenti nel Paese quasi 9 vivono all' estero'

"Per Ogni cento italiani presenti nel nostro Paese, ce ne sono quasi nove che invece vivono all'estero. Secondo i numeri della Fondazione Migrantes, nel suo ultimo rapporto, sono oltre 5,6 milioni gli iscritti all'Aire (Anagrafe italiani residenti all'estero), coloro, cioè, che hanno segnalato allo stato di essere emigrati altrove nel mondo". Lo ricorda il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, nella pubblicazione Inps, 'Il fenomeno migratorio e gli effetti sulle pensioni pagate all'estero'. "Le comunità italiane all'estero più numerose - prosegue - sono presenti soprattutto in Argentina (884.187), in Germania (801.082) e in Svizzera (639.508).

