Occhio Milan, i tifosi insorgono: l’episodio lascia tutti increduli (Di lunedì 4 luglio 2022) Il dettaglio ha sorpreso i tifosi del Milan che mai si sarebbero aspettati un pasticcio simile: il club prova a chiarire Primo giorno per il Milan. I rossoneri di Stefano Pioli si sono ritrovati per cominciare la nuova stagione. Un’annata che si preannuncia più complicata della scorsa dal momento che, in Italia, i rossoneri saranno Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 4 luglio 2022) Il dettaglio ha sorpreso idelche mai si sarebbero aspettati un pasticcio simile: il club prova a chiarire Primo giorno per il. I rossoneri di Stefano Pioli si sono ritrovati per cominciare la nuova stagione. Un’annata che si preannuncia più complicata della scorsa dal momento che, in Italia, i rossoneri saranno Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

SempreMilanit : ??? Occhio sui (tanti) calciatori in uscita #SempreMilan #Milan - AntonioMancin98 : Se dovessimo prendere sia Ziyech che De Ketalaere, per il cc occhio ad un profilo alla Tameze. Forte fisicamente, c… - x_Ste98 : @capuanogio ma come ti permetti a svalutare così un giocatore che è stato decisivo nel Milan in questi anni? oltre… - BisInterista : Sugoni a Sky: 'Ziyech è il primo obiettivo del Milan, che lavora a un prestito con obbligo di riscatto. Poi c'è sem… - SignorShark : @Ma_Do_Sd @dan_maze Ok, ma credibilmente: la gente va a comprare la maglia della prima squadra con lo scudetto su o… -