Nuovo restyling per lo Stadio Maradona: tre novità in arrivo! I dettagli (Di lunedì 4 luglio 2022) Lo Stadio Maradona ospiterà le partite interne del Napoli anche per la prossima stagione, ma l’impianto potrebbe presentarsi in maniera diversa al via del campionato. Secondo quanto affermato da Flavio De Martino, commissario straordinario Arus, al quotidiano La Repubblica, è in atto un Nuovo restyling dell’arena di Fuorigrotta. restyling, a quanto pare, necessario in vista della prossima stagione e questo comporterà anche una corsa contro il tempo dato l’avvio anticipato della prossima Serie A. Gli azzurri, infatti, scenderanno in campo già il prossimo 21 agosto per il match contro il Monza. FOTO: Getty – Stadio Maradona De Martino ha spiegato i dettagli dell’investimento fatto per rendere lo Stadio Maradona ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 4 luglio 2022) Loospiterà le partite interne del Napoli anche per la prossima stagione, ma l’impianto potrebbe presentarsi in maniera diversa al via del campionato. Secondo quanto affermato da Flavio De Martino, commissario straordinario Arus, al quotidiano La Repubblica, è in atto undell’arena di Fuorigrotta., a quanto pare, necessario in vista della prossima stagione e questo comporterà anche una corsa contro il tempo dato l’avvio anticipato della prossima Serie A. Gli azzurri, infatti, scenderanno in campo già il prossimo 21 agosto per il match contro il Monza. FOTO: Getty –De Martino ha spiegato idell’investimento fatto per rendere lo...

Pubblicità

NapoliAddict : Nuovo restyling per lo Stadio Maradona: tre novità in arrivo! I dettagli #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli |… - Rnaples7 : Comunque dopo lo sponsor nuovo e il restyling al sito se presentassimo anche le magliette entro Natale sembreremmo quasi una società normale - LucaP52977790 : RT @trentinovolley: ????????| IL RESTYLING CONTINUA! ? Ecco il nuovo logo di Trentino Volley! ? #? #TRENTINONELCUORE - missionline : Restyling per #VolkswagenTRoc 2022 che si aggiorna con il nuovo model year nel design, nella gamma motori, per tecn… - _heresallie : RT @trentinovolley: ????????| IL RESTYLING CONTINUA! ? Ecco il nuovo logo di Trentino Volley: tutti i dettagli dell'operazione ? #? #TRENTINON… -