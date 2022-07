Nuovo Prezzario regionale dei Lavori Pubblici, Lancellotti (Ance Napoli): Risultato di assoluta importanza (Di lunedì 4 luglio 2022) I costruttori edili di Napoli esprimono apprezzamento per il Nuovo Prezzario regionale dei Lavori Pubblici approvato dalla Giunta regionale della Campania. ‘Si tratta di un Risultato di assoluta importanza che la Regione Campania consegue, grazie all’impegno diretto del presidente Vincenzo De Luca, che ha portato a termine, primo in Italia, un lavoro di adeguamento prezzi ampio e capillare. Il Nuovo Prezzario – continua LAncellotti – è uno strumento fondamentale per la realizzazione delle opere del Pnrr e acquisisce grandissima importanza in queste ore in cui le aziende – non solo locali – sono colpite dai rincari delle materie prime e ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 4 luglio 2022) I costruttori edili diesprimono apprezzamento per ildeiapprovato dalla Giuntadella Campania. ‘Si tratta di undiche la Regione Campania consegue, grazie all’impegno diretto del presidente Vincenzo De Luca, che ha portato a termine, primo in Italia, un lavoro di adeguamento prezzi ampio e capillare. Il– continua– è uno strumento fondamentale per la realizzazione delle opere del Pnrr e acquisisce grandissimain queste ore in cui le aziende – non solo locali – sono colpite dai rincari delle materie prime e ...

