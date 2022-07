Nuovo maxi incendio a Roma | stavolta è toccato all’area della Pineta Sacchetti | paura e bambini evacuati

Leggi su italiasera

(Di lunedì 4 luglio 2022) Lo abbiamo già spiegato, oltre a questa terribile siccità che ha praticamente reso rovi, cespugli e boschetti legna secca ‘da ardere’, continua anche a tirare un bollente vento di scirocco. Due componenti che, spesso anche grazie all’incuria di molte persone (che affidano al vento i mozziconi di sigaretta accesa), o che gettano nei prati vetri e cocci (che fungono da lente ‘d’ingrandimento rispetto ai raggi solari), si trasformano come niente nella ‘combinazione perfetta’ per dare origine a ‘focherelli’ che, se non spenti subito – come stiamo vedendo in questi giorni – in pochi minuti divengono roghi incontrollabili. Ne sanno qualcosa i vigili del fuoco, i volontariProtezione civile, e le stesse forze dell’ordine, che da settimane, fra la Capitale la sua provincia, sono chiamate ad un surplus di lavoro sfiancante. Rogo alla...