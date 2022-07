Nuovo incendio a Roma Nord, le fiamme minacciano le case vicino al parco del Pineto: evacuato un centro sportivo con bambini – Il video (Di lunedì 4 luglio 2022) Un incendio è divampato nella mattinata di lunedì 4 luglio a Roma Nord, coinvolgendo l’area della Pineta Sacchetti e di Monte Mario. Là vicino, la scorsa settimana un altro importante rogo aveva distrutto un centro estivo per bambini, un deposito del mercato rionale e una rimessa con 150 camper. Nel primo pomeriggio, l’incendio ha raggiunto il parco del Pineto. Le fiamme vengono alimentate dal vento caldo che le stanno portando nei pressi di alcuni palazzi che si affacciano sul parco. In molti stanno segnalando fumo e fuliggine. Le prime ambulanze sono partite per curare gli intossicati, mentre i vigili del fuoco stanno cercando di contenere l’incendio con l’aiuto di due canadair. ... Leggi su open.online (Di lunedì 4 luglio 2022) Unè divampato nella mattinata di lunedì 4 luglio a, coinvolgendo l’area della Pineta Sacchetti e di Monte Mario. Là, la scorsa settimana un altro importante rogo aveva distrutto unestivo per, un deposito del mercato rionale e una rimessa con 150 camper. Nel primo pomeriggio, l’ha raggiunto ildel. Levengono alimentate dal vento caldo che le stanno portando nei pressi di alcuni palazzi che si affacciano sul. In molti stanno segnalando fumo e fuliggine. Le prime ambulanze sono partite per curare gli intossicati, mentre i vigili del fuoco stanno cercando di contenere l’con l’aiuto di due canadair. ...

