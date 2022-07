Nuovo incendio a Roma | in fiamme il parco del Pineto Evacuato un centro estivo

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 4 luglio 2022) Vento, sterpaglie non tagliate e temperature da bollino rosso. Il trittico perfetto colpisce ancora e ascoppia diun vasto. Questa volta lehanno invaso ildel. La grande area verde che collega i quartieri Balduina, Valle Aurelia e Boccea. Il primo focolaio è partito verso le ore 13.30 nella parte più bassa delper poi diffondersi, complice il vento, a una zona molto più vasta in direzione Valle Aurelia. L’, visibile in tutto il quadrante della Capitale, è ancora in corso. Tre squadre dei vigili del fuoco stanno procedendo alle operazioni di spegnimento, con il supporto di un elicottero, i volontari della protezione civile e il personale del servizio giardini di...