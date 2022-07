Nuoto | Giochi del Mediterraneo 2022 | Italia tutta d’oro nella piscina di Orano Azzurri scatenati!

(Di lunedì 4 luglio 2022) Un’autentica cascataper l’Ital(Algeria), sede dell’edizionedeidel. La vasca algerina si è tinta letteralmente d’azzurro per quanto i nostri portacolori sono stati capaci di fare nel programma odierno di gare. Pronti via e Lisa Angiolini, già oro nei 100 rana, ha concesso il bis nei 50 metri di questo stile con il record dei campionati di 30.87 a precedere la portoghese Ana De Pinho Rodriguez (31.31) e l’altra azzurra Anita Bottazzo (31.41). Nei 50 stile libero uomini il greco Kristian Gkolomeev (21.91) si è imposto davanti al portoghese De Almeida (22.01) e all’algerino Oussama Sahnoue (22.22). Quinta piazza per Alessandro Bori in 22.50. Nell’atto conclusivo dei 100 farfalla Ilaria Bianchi ha concluso al terzo posto in 59.06 ...

_Carabinieri_ : Orano (Algeria), #GiochidelMediterraneo 2022, nuoto specialità 100 stile libero: complimenti all’atleta Filippo Meg… - corsia4it : #JMOran2022 Siamo al penultimo giorno di questi XIX Giochi del Mediterraneo, l’Italia cerca di confermare il suo ru… - OA_Sport : #NUOTO #GDM2022 Italia tutta d’oro nella piscina di Orano. Azzurri scatenati! - zazoomblog : Giochi del Mediterraneo 2022: oro nel nuoto per Angiolini Franceschi e Faraci - #Giochi #Mediterraneo #2022:… - sportface2016 : #Oran2022 due medaglie per l'Italia nel nuoto: oro Angiolini, bronzo Bottazzo -

Nel 2015 aidel Mediterraneo sulla spiaggia di Pescara ha vinto due medaglie d'oro nella 5 ... - Dopo ilfra le sue passioni più grandi ci sono il padel e il surf. - E' un grande tifoso ...Pioggia di medaglie per l'Italia neidel Mediterraneo 2022 , in corso a Orano , in Algeria. Oro per Lisa Angiolini , che si impone nei 50 rana con il tempo di 30 87, toccando prima della portoghese De Pinho Rodrigues (31 31) e ... LIVE Nuoto, Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: pokerissimo d'oro! Trionfo per Faraci, le 4x100 miste, Angiolini e Franceschi! Bottazzo e Bianchi di bronzo! Ancora un oro per l’Italia nei Giochi del Mediterraneo 2022, in corso a Orano, in Algeria. Arriva dal nuoto e grazie a Lisa Angiolini, che si impone nei 50 rana con il tempo di 3087, toccando prima d ...L’azzurro ha cominciato molto bene la prima prova, alzando correttamente la misira di164 kg al secondo tentativo fallendo però l’ultimo, dove ha provato a tirare su 168 kg. L’oro è invece stato vinto ...