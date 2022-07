Nothing Phone (1) sarà un’esclusiva WINDTRE nei negozi fisici (Di lunedì 4 luglio 2022) Nothing e WINDTRE stringono una partnership: lo smartPhone Nothing Phone (1) sarà acquistabile nei negozi fisici dell'operatore, in esclusiva! L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di lunedì 4 luglio 2022)stringono una partnership: lo smart(1)acquistabile neidell'operatore, in esclusiva! L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Pubblicità

TuttoAndroid : Nothing Phone (1) sarà un’esclusiva WINDTRE nei negozi fisici - Digital_Day : Sembra un telefono fatto per il pubblico italiano, incline a mode e tendenze - batista70phone : Nothing e WINDTRE: al via la partnership per il lancio di phone (1) in Italia - mondomobileweb : WINDTRE: partnership con Nothing per il lancio in Italia di phone (1), presto aperti i preordini - pianetacellular : Sarà possibile acquistare lo smartphone #NothingPhone1 anche presso i #WindTre Store, oltre che online. #Nothing -