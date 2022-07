Nothing e WindTre: al via la partnership per il lancio di phone (1) in Italia (Di lunedì 4 luglio 2022) LONDRA – L’azienda tech londinese Nothing e WindTre, operatore mobile numero uno in Italia, annunciano una partnership strategica ed esclusiva per il lancio di phone (1) nel Paese. Sarà possibile preordinare l’atteso smartphone dal 12 luglio e acquistarlo quest’estate presso i WindTre Store e online. I negozi della Telco saranno, quindi, l’unico canale di vendita fisico sul mercato Italiano ad offrire il nuovo phone (1). “Siamo felici di proporre in esclusiva l’opportunità di acquistare phone (1) presso la nostra rete vendita, diffusa su tutto il territorio nazionale”, afferma Tommaso Vitali (foto), Direttore B2C Marketing & New Business di WindTre. “Nothing sta portando una ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 4 luglio 2022) LONDRA – L’azienda tech londinese, operatore mobile numero uno in, annunciano una partnership strategica ed esclusiva per ildi(1) nel Paese. Sarà possibile preordinare l’atteso smartdal 12 luglio e acquistarlo quest’estate presso iStore e online. I negozi della Telco saranno, quindi, l’unico canale di vendita fisico sul mercatono ad offrire il nuovo(1). “Siamo felici di proporre in esclusiva l’opportunità di acquistare(1) presso la nostra rete vendita, diffusa su tutto il territorio nazionale”, afferma Tommaso Vitali (foto), Direttore B2C Marketing & New Business di. “sta portando una ...

