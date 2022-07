Non è vero che in Austria il prezzo della benzina è molto più basso rispetto all’Italia (Di lunedì 4 luglio 2022) Il prezzo benzina Austria non è molto più basso rispetto all’Italia. Si tratta di una bufala messa in giro sui social – più precisamente su Facebook a fine giugno e in abbinamento a un’immagine decontestualizzata – ma della quale si può trovare traccia anche su Twitter nel periodo precedente. Il tema è il prezzo del carburante, in particolare di benzina e diesel che – secondo un post Facebook – costerebbero meno di un euro al litro quando in Italia (come possiamo tutti amaramente constatare ogni volta che ci rechiamo a fare rifornimento) i prezzi scendono difficilmente al di sotto dei due euro. LEGGI ANCHE >>> La truffa (sgrammaticata) dell’sms “dalla Regione Lazio” per il buono benzina Quale ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 4 luglio 2022) Ilnon èpiù. Si tratta di una bufala messa in giro sui social – più precisamente su Facebook a fine giugno e in abbinamento a un’immagine decontestualizzata – maquale si può trovare traccia anche su Twitter nel periodo precedente. Il tema è ildel carburante, in particolare die diesel che – secondo un post Facebook – costerebbero meno di un euro al litro quando in Italia (come possiamo tutti amaramente constatare ogni volta che ci rechiamo a fare rifornimento) i prezzi scendono difficilmente al di sotto dei due euro. LEGGI ANCHE >>> La truffa (sgrammaticata) dell’sms “dalla Regione Lazio” per il buonoQuale ...

