"Non c'è alcuna possibilità": le clamorose parole su Ancelotti della bandiera del Real (Di lunedì 4 luglio 2022) Una stagione pazzesca, per il Real Madrid e per Carlo Ancelotti: in bacheca ci è infatti finita la 35esima Liga ma, soprattutto, la 14esima Champions League dei Blancos, insomma ancora una volta è stato ridefinito il concetto di leggenda. Il massimo, insomma, in una stagione nata senza enormi aspettative tra problemi finanziari e in spogliatoio. È bastata la "bacchetta magica" di Ancelotti, insomma. E a spendersi nell'elogio del mister, ecco Luka Modric, bandiera del Real Madrid, che ha parlato in una intervista rilasciata a Sportske, in cui ha rimarcato il carisma e la forza, oltre all'innovazione, che Ancelotti è riuscito a portare nel club. Già, nessuno si sarebbe aspettato una stagione del genere. Ma Ancelotti... è Ancelotti. "Quando è ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 luglio 2022) Una stagione pazzesca, per ilMadrid e per Carlo: in bacheca ci è infatti finita la 35esima Liga ma, soprattutto, la 14esima Champions League dei Blancos, insomma ancora una volta è stato ridefinito il concetto di leggenda. Il massimo, insomma, in una stagione nata senza enormi aspettative tra problemi finanziari e in spogliatoio. È bastata la "bacchetta magica" di, insomma. E a spendersi nell'elogio del mister, ecco Luka Modric,delMadrid, che ha parlato in una intervista rilasciata a Sportske, in cui ha rimarcato il carisma e la forza, oltre all'innovazione, cheè riuscito a portare nel club. Già, nessuno si sarebbe aspettato una stagione del genere. Ma... è. "Quando è ...

