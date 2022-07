Noi elettori di sinistra dobbiamo difendere l’esperienza del M5s per contrapporci alle destre (Di lunedì 4 luglio 2022) di Benedetto Tilia Pur non essendo iscritto o elettore dei 5Stelle, come cittadino progressista e di sinistra ho seguito con interesse l’originale percorso politico di quella che è stata l’unica vera innovazione nel panorama democratico di questo paese negli ultimi 20 anni. Un percorso veramente originale composto di sostanze eterogenee e apparentemente lontane dai canoni anche più originali della cultura e della pratica politica: il blog di un comico-intellettuale sempre in bilico tra impegno ed invettiva, un informatico-intellettuale che immagina un uso inedito e innovativo del web per progettare una nuova architettura di partecipazione democratica e poi i tanti cittadini-militanti che, dopo le tante battaglie durante gli anni bui del berlusconismo, si trovavano privati degli strumenti politici e partecipativi sequestrati nell’ambigua ed inutile operazione-Pd. Nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 4 luglio 2022) di Benedetto Tilia Pur non essendo iscritto o elettore dei 5Stelle, come cittadino progressista e diho seguito con interesse l’originale percorso politico di quella che è stata l’unica vera innovazione nel panorama democratico di questo paese negli ultimi 20 anni. Un percorso veramente originale composto di sostanze eterogenee e apparentemente lontane dai canoni anche più originali della cultura e della pratica politica: il blog di un comico-intellettuale sempre in bilico tra impegno ed invettiva, un informatico-intellettuale che immagina un uso inedito e innovativo del web per progettare una nuova architettura di partecipazione democratica e poi i tanti cittadini-militanti che, dopo le tante battaglie durante gli anni bui del berlusconismo, si trovavano privati degli strumenti politici e partecipativi sequestrati nell’ambigua ed inutile operazione-Pd. Nel ...

