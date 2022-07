No! Questo bambino non viene allontanato dalla sua famiglia perché non ha sostentamento economico (Di lunedì 4 luglio 2022) Circola un video dove le forze dell’ordine prelevano forzatamente un minorenne e lo allontanano dalla madre all’interno di una struttura, presumibilmente sanitaria. «famiglia italiana gli viene tolto il figlio perché non ha sostentamento economico» riportano le condivisioni della clip, evitando di fornire data e luogo dei fatti, così come i nomi dei protagonisti. La vicenda, al contrario di quanto riportato dagli utenti online, è legata a delle accuse di violenza e non a quelle economiche. Per chi ha fretta Il video viene proposto come prova di un allontanamento di un bambino dalla propria famiglia a causa delle situazioni economiche di quest’ultima. Il video dell’allontanamento del bambino ... Leggi su open.online (Di lunedì 4 luglio 2022) Circola un video dove le forze dell’ordine prelevano forzatamente un minorenne e lo allontananomadre all’interno di una struttura, presumibilmente sanitaria. «italiana glitolto il figlionon ha» riportano le condivisioni della clip, evitando di fornire data e luogo dei fatti, così come i nomi dei protagonisti. La vicenda, al contrario di quanto riportato dagli utenti online, è legata a delle accuse di violenza e non a quelle economiche. Per chi ha fretta Il videoproposto come prova di un allontanamento di unpropriaa causa delle situazioni economiche di quest’ultima. Il video dell’allontanamento del...

