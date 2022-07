No, in Austria la benzina non costa molto meno che in Italia (Di lunedì 4 luglio 2022) Il 4 luglio 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare l’autenticità di un’immagine pubblicata su Facebook il 30 giugno 2022, che mostra una stazione di servizio Austriaca che venderebbe il diesel a 0,899 euro al litro e la benzina «super» a 0,939 al litro. L’immagine è accompagnata da un testo in cui si legge: «Le cose sono due : o l’Austria è uscita dall’Europa, oppure Noi siamo governati da ladri!!!!!». Si tratta di un’immagine vecchia, che pubblicata senza chiari riferimenti temporali veicola una notizia falsa. Innanzitutto, l’immagine oggetto della nostra verifica circola almeno dal 2020, come si può verificare qui e qui. Attraverso le informazioni presenti nell’immagine è possibile geolocalizzare la stazione di servizio, che si trova a nord-ovest della città di ... Leggi su facta.news (Di lunedì 4 luglio 2022) Il 4 luglio 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare l’autenticità di un’immagine pubblicata su Facebook il 30 giugno 2022, che mostra una stazione di servizioca che venderebbe il diesel a 0,899 euro al litro e la«super» a 0,939 al litro. L’immagine è accompagnata da un testo in cui si legge: «Le cose sono due : o l’è uscita dall’Europa, oppure Noi siamo governati da ladri!!!!!». Si tratta di un’immagine vecchia, che pubblicata senza chiari riferimenti temporali veicola una notizia falsa. Innanzitutto, l’immagine oggetto della nostra verifica circola aldal 2020, come si può verificare qui e qui. Attraverso le informazioni presenti nell’immagine è possibile geolocalizzare la stazione di servizio, che si trova a nord-ovest della città di ...

