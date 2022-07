No all’estradizione di Manenti e altri ex terroristi: la procura di Parigi annuncia il ricorso (Di lunedì 4 luglio 2022) La procura generale di Parigi ha annunciato il ricorso in Cassazione contro il no all’estradizione in Italia dei 10 ex militanti armati rossi, tra i quali il bergamasco Narciso Manenti, deciso lo scorso 29 giugno dalla Chambre de l’Instruction della Corte d’appello francese. I giudici avevano motivato la decisione appellandosi agli articoli 8 e 6 della Convenzione europea dei diritti umani sul rispetto della vita privata e familiare e sul diritto ad un processo equo. Ma la procura Parigina non è d’accordo e sta preparando il ricorso per chiedere alla Cassazione di esprimersi in merito. Lo stesso presidente Macron aveva dichiarato “la volontà politica di collaborare con il governo italiano su questo tema e in coerenza con la linea che è ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 4 luglio 2022) Lagenerale dihato ilin Cassazione contro il noin Italia dei 10 ex militanti armati rossi, tra i quali il bergamasco Narciso, deciso lo scorso 29 giugno dalla Chambre de l’Instruction della Corte d’appello francese. I giudici avevano motivato la decisione appellandosi agli articoli 8 e 6 della Convenzione europea dei diritti umani sul rispetto della vita privata e familiare e sul diritto ad un processo equo. Ma lana non è d’accordo e sta preparando ilper chiedere alla Cassazione di esprimersi in merito. Lo stesso presidente Macron aveva dichiarato “la volontà politica di collaborare con il governo italiano su questo tema e in coerenza con la linea che è ...

