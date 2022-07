Nidi gratis, in Lombardia stanziati 9 milioni di euro (Di lunedì 4 luglio 2022) La Giunta di Regione Lombardia, su proposta dell'assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Alessandra Locatelli, ha approvato la delibera che stanzia 9 milioni di euro per la misura 'Nidi gratis', che azzera le rette a carico delle famiglie per i Nidi e microNidi pubblici o privati ammessi alla misura. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 4 luglio 2022) La Giunta di Regione, su proposta dell'assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Alessandra Locatelli, ha approvato la delibera che stanzia 9diper la misura '', che azzera le rette a carico delle famiglie per ie micropubblici o privati ammessi alla misura. L'articolo .

