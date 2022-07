NICOLA SAVINO LASCIA MEDIASET PER TV8: “CI HO MESSO 8 SECONDI PER ACCETTARE” (Di lunedì 4 luglio 2022) NICOLA SAVINO nuovo volto di TV8. Il conduttore sarà alla guida di un nuovo game show che eredita la fascia oraria di “Guess my Age” e si annuncia come un appuntamento, prodotto da Banijay Italia, in cui i concorrenti proveranno ad indovinare abitudini e gusti degli italiani. Il mio sogno è sempre stato quello di sedermi a tavola con i telespettatori e accompagnarli durante la cena per poter diventare uno “di famiglia”. TV8 è una rete che mi assomiglia per freschezza, velocità e intelligenza mi ha dato questa opportunità: ad ACCETTARE ci ho MESSO 8 SECONDI. Il programma non ha ancora un titolo e andrà in onda da settembre dalle 20.30 alle 21.30 e proverà a riaccendere una fascia che ha faticato molto quest’anno con Guess my Age in calo d’ascolti dopo la staffetta tra Enrico Papi e Max Giusti. Ora è il ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 4 luglio 2022)nuovo volto di TV8. Il conduttore sarà alla guida di un nuovo game show che eredita la fascia oraria di “Guess my Age” e si annuncia come un appuntamento, prodotto da Banijay Italia, in cui i concorrenti proveranno ad indovinare abitudini e gusti degli italiani. Il mio sogno è sempre stato quello di sedermi a tavola con i telespettatori e accompagnarli durante la cena per poter diventare uno “di famiglia”. TV8 è una rete che mi assomiglia per freschezza, velocità e intelligenza mi ha dato questa opportunità: adci ho. Il programma non ha ancora un titolo e andrà in onda da settembre dalle 20.30 alle 21.30 e proverà a riaccendere una fascia che ha faticato molto quest’anno con Guess my Age in calo d’ascolti dopo la staffetta tra Enrico Papi e Max Giusti. Ora è il ...

