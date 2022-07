Nicola Liguori | bruciato vivo mentre chiamava la fidanzata su una panchina a Frattamaggiore

(Di lunedì 4 luglio 2022) Si era messo a sedere su quellain una piazzetta nel mezzo di viale Tiziano, a(in provincia di Napoli), per fare una video-chiamata con la suache vive a Casoria. Era la notte tra giovedì 30 giugno e venerdì 1° luglio, quando– un 34enne del posto – è stato prima cosparso di benzina (o un liquido altamente infiammabile) e poi è stato arso. L’uomo è riuscito a divincolarsi, spogliarsi e rientrare in casa prima del trasferimento d’urgenza in ospedale, dove è ricoverato in condizioni gravissime e con ustioni profonde sul 35% del corpo. Ma prima di perdere conoscenza, sarebbe riuscito a indicare il nome della persona che lo ha aggredito....

C'è un sospettato per l'aggressione a, 36enne di Frattamaggiore, l'uomo a cui è stato dato fuoco mentre stava videochiamando la fidanzata nella notte tra tra giovedì e venerdì scorsi. Le indagini Nella sera di ieri un uomo ...Sono le tragiche istantanee di una realta' terribile quelle arrivate sul telefono della fidanzata di, l'uomo di 36 anni di Frattamaggiore arrivate in diretta mentre tra i due era in ...La vittima è riuscita a fare il nome del suo aggressore poco prima di perdere i sensi. Ora è ricoverato in condizioni gravissime, con ustioni profonde sul 35% del corpo ...Dato alle fiamme mentre è seduto su una panchina a chiacchierare in videochiamata con la sua fidanzata. E' accaduto a Frattamaggiore ...