Newcastle: pronta una maxi-offerta al Leverkusen per Moussa Diaby (Di lunedì 4 luglio 2022) Come riportato dal ‘Daily Mirror’, il Newcastle sarebbe pronto ad effettuare una proposta per Moussa Diaby, esterno offensivo del Bayer Leverkusen. I tedeschi lo valutano addirittura sessanta milioni. Il prezzo è giustificato da un’ultima stagione davvero sensazionale per il ventiduenne. Quest’ultimo ha messo a referto ben diciassette gol e quattordici assist in quarantadue presenze. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 4 luglio 2022) Come riportato dal ‘Daily Mirror’, ilsarebbe pronto ad effettuare una proposta per, esterno offensivo del Bayer. I tedeschi lo valutano addirittura sessanta milioni. Il prezzo è giustificato da un’ultima stagione davvero sensazionale per il ventiduenne. Quest’ultimo ha messo a referto ben diciassette gol e quattordici assist in quarantadue presenze. SportFace.

Pubblicità

sportface2016 : #Newcastle | Pronta una maxi-offerta al #Leverkusen per Moussa #Diaby - sa_ambro : RT @Vivo_e_vegeto: Chelsea che 1 anno fa spese oltre 100M per Lukaku ora pronta a spendere altri 100 per De Ligt, Liverpool ne tira fuori 8… - Rocha496 : RT @Vivo_e_vegeto: Chelsea che 1 anno fa spese oltre 100M per Lukaku ora pronta a spendere altri 100 per De Ligt, Liverpool ne tira fuori 8… - CristianCegagge : RT @Vivo_e_vegeto: Chelsea che 1 anno fa spese oltre 100M per Lukaku ora pronta a spendere altri 100 per De Ligt, Liverpool ne tira fuori 8… - alis__14 : RT @Vivo_e_vegeto: Chelsea che 1 anno fa spese oltre 100M per Lukaku ora pronta a spendere altri 100 per De Ligt, Liverpool ne tira fuori 8… -