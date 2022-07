Nell’Indo-Pacifico la sfida della Nato è l’autoritarismo. Parla Hooker (Di lunedì 4 luglio 2022) Al vertice di Madrid di fine giugno, i Paesi dell’Alleanza Atlantica hanno approvato il nuovo Strategic concept della Nato, il documento nel quale vengono tracciate le linee-guida che indirizzeranno l’agire dell’Alleanza nel prossimo decennio. Nel documento, la Nato ha descritto l’ambiente di sicurezza che l’Alleanza si trova a dover affrontare, ha riaffermato i suoi valori ed enunciato i propri scopi principali: deterrenza e difesa collettiva, prevenzione e gestione delle crisi e sicurezza cooperativa. Il nuovo testo ha anche definito la Russia come la “minaccia più significativa” alla sicurezza Nato, mentre affronta per la prima volta le sfide che Pechino pone alla “sicurezza, gli interessi e i valori degli Alleati”. Il summit è stata anche l’occasione per la Nato di confrontarsi con i Paesi partner ... Leggi su formiche (Di lunedì 4 luglio 2022) Al vertice di Madrid di fine giugno, i Paesi dell’Alleanza Atlantica hanno approvato il nuovo Strategic concept, il documento nel quale vengono tracciate le linee-guida che indirizzeranno l’agire dell’Alleanza nel prossimo decennio. Nel documento, laha descritto l’ambiente di sicurezza che l’Alleanza si trova a dover affrontare, ha riaffermato i suoi valori ed enunciato i propri scopi principali: deterrenza e difesa collettiva, prevenzione e gestione delle crisi e sicurezza cooperativa. Il nuovo testo ha anche definito la Russia come la “minaccia più significativa” alla sicurezza, mentre affronta per la prima volta le sfide che Pechino pone alla “sicurezza, gli interessi e i valori degli Alleati”. Il summit è stata anche l’occasione per ladi confrontarsi con i Paesi partner ...

