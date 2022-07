Nell’estate 2023 torna alla Specola Vaticana il summit internazionale dei giovani astronomi (Di lunedì 4 luglio 2022) Città del Vaticano – Nel giugno del 2023, venticinque giovani astronomi da tutto il mondo si ritroveranno presso la sede della Specola Vaticana a Castel Gandolfo per una Scuola Estiva intensiva di Astrofisica di quattro settimane. Queste Summer School della Specola Vaticana (Vatican Observatory Summer School – VOSS), che si tengono dal 1986, sono state tra le iniziative più importanti della Specola; si spera che la scuola del 2023 segni un ritorno al suo regolare programma biennale, dopo una pausa di cinque anni causata dalla pandemia di Covid. Il tema di questa 18° VOSS è “Learning the Universe: Data Science Tools for astronomical Surveys”. Viviana Acquaviva, del Flatiron Institute e dell’Università ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 4 luglio 2022) Città del Vaticano – Nel giugno del, venticinqueda tutto il mondo si ritroveranno presso la sede dellaa Castel Gandolfo per una Scuola Estiva intensiva di Astrofisica di quattro settimane. Queste Summer School della(Vatican Observatory Summer School – VOSS), che si tengono dal 1986, sono state tra le iniziative più importanti della; si spera che la scuola delsegni un ritorno al suo regolare programma biennale, dopo una pausa di cinque anni causata dpandemia di Covid. Il tema di questa 18° VOSS è “Learning the Universe: Data Science Tools forcal Surveys”. Viviana Acquaviva, del Flatiron Institute e dell’Università ...

