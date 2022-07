Nelle valli piacentine regna la creatività e si può fare yoga di fianco agli alpaca

(Di lunedì 4 luglio 2022) A pochi chilometri da Milano, si nasconde una valle che a tratti pare incantata. Siamo nel piacentino, dove tra castelli, strade bianche e borghi medievali il fascino naturale e storico prende una forma particolare e non facile da trovare in altre aree del nostro Paese. Per farvi conoscere meglio questa zona, di cui si parla troppo poco, abbiamo scelto tre luoghi nascosti dove vivere esperienze fuori dall‘ordinario, caratterizzate dal connubio tra tradizione agricola,e attenzione all’ambiente. La prima tappa è quella più soft (poi capirete perché), ed è qui dove lascerete il cuore. Stiamo parlando dell‘allevamento deglidi Marano. Questi animali, originari del Sudamerica, hanno trovato casa in mezzo al verde della Val Tidone. Nel piacentino vengono amorevolmente accuditi da Gloria Merli e da sua mamma, che ne hanno fatto ormai la ...

Pubblicità

infoitinterno : Meteo Veneto: “crescente afa sulla pianura e nelle valli almeno fino a lunedì mattina” - risultatismo : @illuminista3 Spiaze solo che sia un ritiro in clausura, in altri tempi i ritiri estivi furono ottima occasione per… - MuseoTazzetti : Finalmente eccovi le #notizie sulle nostre #mostre estive nelle varie sedi del #MuseoDiffusoValdiViù! #Viù #Lemie… - MuseoTazzetti : Finalmente eccovi le #notizie sulle nostre #mostre estive nelle varie sedi del #MuseoDiffusoValdiViù! #Viù #Lemie… - Carole71024753 : RT @TgrRaiFVG: Stazione Topolò, artisti e performer nelle borgo delle Valli del Natisone. La rassega prosegue fino al 17 luglio. https://t… -

Friuligol

Ma l'offerta turistica estiva del Distretto turistico dei Laghi dei Laghi, Monti edell'...Le vallate dell'Ossola sono una sorpresa continua e regalano meravigliose occasioni per immergersi...... Martedì 05 luglio dalle ore 01,00 alle ore 06,00 circa nei quartieri di Campo Parignano - Vallevenere, Porta Cappuccina, Bella Valle,frazioni di Villa S. Antonio, Piagge -di Lisciano,... LCFC - La Savognese porta la Coppa nelle Valli “Con la card si avrà l’opportunità di salire sulle montagne della Val di Sole grazie a oltre 10 funivie e seggiovie A disposizione dei tifosi del Napoli anche quest’anno vi sono le Val di Sole Guest C ...A Mazara del Vallo o a Jesolo, per un'estate all'insegna del benessere. Ecco dove prendersi cura di sé tra Spa, buon cibo e passeggiate, per poi tornare rigenerati in città. Più forti e carichi che ma ...