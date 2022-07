“Nel 2018 ho visto la morte negli occhi”: GF Vip, racconto shock dell’ex vincitore (Di lunedì 4 luglio 2022) L’ex vincitore del GF Vip racconta cos’è successo qualche anno fa: “Nel 2018 ho visto la morte negli occhi”. In una intervista rilasciata a Il corriere della sera l’ex vincitore del Grande Fratello Vip ha confessato di aver avuto momenti difficili e di aver sperimentato nella sua vita tante cose, come la bancarotta, la depressione, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 4 luglio 2022) L’exdel GF Vip racconta cos’è successo qualche anno fa: “Nelhola”. In una intervista rilasciata a Il corriere della sera l’exdel Grande Fratello Vip ha confessato di aver avuto momenti difficili e di aver sperimentato nella sua vita tante cose, come la bancarotta, la depressione, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Pubblicità

rulajebreal : Nel 2018 un suprematista ha ucciso 55 persone in ???? Nel suo manifesto disse di essersi ispirato a Traini, Trump e a… - borghi_claudio : Centrodestra unito sottoscrive emendamento al decreto aiuti a sostegno della raffineria ISAB di Priolo. Purtroppo l… - AlexBazzaro : Rispetto per tutti, ma se hai votato 5Stelle nel 2018, gioito per il taglio dei Parlamentari e ora chiedi perché la… - ariamarelli : Qui molti evidentemente hanno la memoria corta (o non sanno perché seguono la f1 da due minuti). Ora tutti a volere… - Implaca24279737 : @paolaparoletta @lulaz46 @evamarghe I cretini non sono il 75%. Per la precisione nel 2018 erano il 33% (certificato… -