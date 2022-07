Nedved | scelto il nuovo attaccante | colpo da favola | tifosi entusiasti

(Di lunedì 4 luglio 2022) La Juventus ha bisogno di una punta da alternare a Vlahovic esembra aver individuato il profilo ideale. Grandissimo. Il reparto offensivo della Juventus del prossimo anno inizia a delinearsi; il tridente titolare potrebbe essere composto da Chiesa, Vlahovic e Di Maria che a breve verrà ufficializzato comea disposizione di Allegri. La società bianconera, però, ha bisogno di altri due innesti e tra questi troviamo, senza ombra di dubbio, una punta centrale da alternare all’serbo. Il prossimo anno, con una quantità di impegni ravvicinati tra campionato, coppe e mondiale, la Juventus non può avere solo ed esclusivamente Vlahovic come prima punta. LaPresseDiversi i nomi monitorati dalla società bianconera anche se, nelle ultime ore, è uscita fuori la possibilità di ...

Pubblicità

AndreazaccaAZ38 : @SalJ80 Quindi per Aristotele (la capirà?…) Agnelli,Nedved e Arrivabene che hanno scelto Allegri sono nemici della Juve… ?????? - VlnN94 : @jvxcnt L'allenatore scelto da Paratici e Nedved non era né Sarri né Inzaghi né Guardiola. Ma Conte. Quando poi ven… -

Corriere dello Sport

... ma un obiettivo pare sfumare definitivamente:il piano BLa Juventus sta lavorando ... Cherubini, Arrivabene e© LaPresseL'argentino, invece, non ha ancora dato una risposta definitiva e, ......di un Paulo Dybala che sarebbe vicinissimo a vestire la maglia nerazzurra le parole di...Meckennie insieme ad Arthur che violarono le norme anti assembramento per covid dopo essere stato... Ecco perché Di Maria ha scelto la Juve La Juventus ha bisogno di una punta da alternare a Vlahovic e Nedved sembra aver individuato il profilo ideale. Grandissimo colpo.Il dg bianconero rivela come stanno le cose col difensore olandese e spiega la filosofia per la prossima stagione, polemica social ...