Napoli vicino a Solbakken | tutto ciò che c’è da sapere sul talento norvegese

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 4 luglio 2022)– Ilè pronto a iniziare la nuova stagione: venerdì 8 luglio, gli azzurri partiranno in direzione del Trentino Alto-Adige per dare il via al ritiro di Dimaro-Folgarida. Mister Luciano Spalletti avrà quasi tutta la rosa a disposizione, ma il direttore sportivo Cristiano Giuntoli continua a muoversi per regalare nuovi giocatori al tecnico di Certaldo. Ilnecessita di un portiere per sostituire David Ospina, un quarto difensore centrale (Leo Ostigard in pole) e un trequartista al più presto. Ma anche il ruolo di esterno destro va rafforzato: Matteo Politano ha fattodi non essere contento dell’alternanza con Lozano e vorrebbe cambiare squadra. Ecco perché nelle ultime ore ilsta accelerando per Ola. Il ...