Napoli, uomo dato alle fiamme mentre era in videochiamata con la fidanzata: fermato un 36enne segnalato dalla vittima (Di lunedì 4 luglio 2022) È stato fermato un uomo con l’accusa di tentato omicidio premeditato. Si tratta di Pasquale Pezzella, 36enne che, secondo gli investigatori, è il responsabile del tragico avvenimento di Frattamaggiore, in provincia di Napoli. Pezzella è il primo sospettato per l’aggressione a Nicola Liguori, l’uomo a cui è stato dato fuoco mentre videochiamava la fidanzata nella notte tra tra giovedì 30 e venerdì 1 luglio. Il 36enne è stato sentito a lungo dagli investigatori del commissariato di Frattamaggiore nella giornata di ieri, 4 luglio. Le indagini svolte dalla squadra mobile e coordinate dalla procura di Napoli nord in Aversa (Caserta) sono risalite a Pasquale Pezzella, dato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 4 luglio 2022) È statouncon l’accusa di tentato omicidio premeditato. Si tratta di Pasquale Pezzella,che, secondo gli investigatori, è il responsabile del tragico avvenimento di Frattamaggiore, in provincia di. Pezzella è il primo sospettato per l’aggressione a Nicola Liguori, l’a cui è statofuocovideochiamava lanella notte tra tra giovedì 30 e venerdì 1 luglio. Ilè stato sentito a lungo dagli investigatori del commissariato di Frattamaggiore nella giornata di ieri, 4 luglio. Le indagini svoltesquadra mobile e coordinateprocura dinord in Aversa (Caserta) sono risalite a Pasquale Pezzella,...

