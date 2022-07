Napoli su Cristiano Ronaldo? La concorrenza è agguerrita: le ultime (Di lunedì 4 luglio 2022) Il semplice fatto di aver sentito nella stessa frase il Napoli e Cristiano Ronaldo fa già un effetto non di poco conto. Ieri Fabrizio Romano, noto esperto di calciomercato, tramite un video sul proprio profilo YouTube ha affermato che, al momento, non gli risulta che l’entourage del portoghese abbia avuto contatti con club italiani in generale. Tuttavia, secondo quanto riporta oggi l’edizione online del Daily Mirror – noto portale di informazione britannico – il Napoli è interessato a Ronaldo. FOTO: Getty – Ronaldo Manchester UnitedLa situazione è quella che si è venuta a conoscere negli ultimi giorni, ossia con la richiesta di CR7 di lasciare il Manchester United in caso di offerte soddisfacenti per il club. È indubbio che il fuoriclasse portoghese voglia giocare la Champions ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 4 luglio 2022) Il semplice fatto di aver sentito nella stessa frase ilfa già un effetto non di poco conto. Ieri Fabrizio Romano, noto esperto di calciomercato, tramite un video sul proprio profilo YouTube ha affermato che, al momento, non gli risulta che l’entourage del portoghese abbia avuto contatti con club italiani in generale. Tuttavia, secondo quanto riporta oggi l’edizione online del Daily Mirror – noto portale di informazione britannico – ilè interessato a. FOTO: Getty –Manchester UnitedLa situazione è quella che si è venuta a conoscere negli ultimi giorni, ossia con la richiesta di CR7 di lasciare il Manchester United in caso di offerte soddisfacenti per il club. È indubbio che il fuoriclasse portoghese voglia giocare la Champions ...

