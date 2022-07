Napoli, il sogno per il post Insigne ha un solo nome: Paulo Dybala (Di lunedì 4 luglio 2022) Dybala Napoli, l’argentino ex Juve è il sogno del club azzurro per sostituire Lorenzo Insigne: la situazione Il Napoli si iscrive alla corsa per ingaggiare a parametro zero Paulo Dybala. Per il Corriere dello Sport il club azzurro non sarebbe convinto di puntare su Deulofeu e da qui la scelta di provare a portare in azzurro la Joya, considerata il giusto erede di Lorenzo Insigne. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 4 luglio 2022), l’argentino ex Juve è ildel club azzurro per sostituire Lorenzo: la situazione Ilsi iscrive alla corsa per ingaggiare a parametro zero. Per il Corriere dello Sport il club azzurro non sarebbe convinto di puntare su Deulofeu e da qui la scelta di provare a portare in azzurro la Joya, considerata il giusto erede di Lorenzo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

