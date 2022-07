Musica sull’acqua con yoga e shiatsu, a Napoli il benessere va sul veliero (Di lunedì 4 luglio 2022) “Una inedita ed originale esperienza di benessere personale da perseguire con i suoni di un drum circle, yoga e shiatsu sul veliero Tortuga (qui il link alla pagina informativa)“: è la proposta dell’Associazione Musicamente per il 16 luglio a Napoli. “I partecipanti – si legge in una nota – avranno la possibilità di imbarcarsi alle 10 del mattino al Molo Beverello di Napoli e trascorrere l’intera giornata in navigazione per vivere le esperienze proposte da musicoterapeuti, maestri di yoga e massaggiatori shiatsu sul ponte del bellissimo veliero che da molti anni solca le acque del golfo”.Il Tortuga è un elegante veliero a due alberi di quaranta metri, che da molti anni propone esperienze di ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 4 luglio 2022) “Una inedita ed originale esperienza dipersonale da perseguire con i suoni di un drum circle,sulTortuga (qui il link alla pagina informativa)“: è la proposta dell’Associazionemente per il 16 luglio a. “I partecipanti – si legge in una nota – avranno la possibilità di imbarcarsi alle 10 del mattino al Molo Beverello die trascorrere l’intera giornata in navigazione per vivere le esperienze proposte da musicoterapeuti, maestri die massaggiatorisul ponte del bellissimoche da molti anni solca le acque del golfo”.Il Tortuga è un elegantea due alberi di quaranta metri, che da molti anni propone esperienze di ...

