"Movida" sicura, Questura di Avellino in campo per l'ordine e la sicurezza pubblica (Di lunedì 4 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoProseguono i servizi disposti dal Questore di Avellino, con l'impiego di tutte le Forze di Polizia e nel quadro delle valutazioni eseguite in sede di Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, per assicurare la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica durante la c.d. "Movida" nelle vie del centro urbano di Avellino. Mirati servizi, anche nel rispetto delle specifiche competenze di ciascuna Forza di Polizia (Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza), sono stati predisposti nelle ore notturne per assicurare il rispetto delle norme di legge e delle Ordinanze e Regolamenti Comunali e prevenire in tal modo degenerazioni lesive ...

