Movida estiva a Civitavecchia | il Sindaco firma l’ordinanza | nuove “regole” per pub e locali

(Di lunedì 4 luglio 2022)– Ci si avvicina al cuore dell’estate e il Comune diva incontro alle esigenze deipubblici. Con un’ordinanza, ilTedesco dispone la possibilità “per gli esercizi e le attività ubicati nel centro abitato di proseguire le attività di intrattenimento fino alle ore 1:00 limitando le attività rumorose in base a quanto disposto dalla legge e, limitatamente alle serate di venerdì, sabato e domenica, fino al 31 agosto 2022” le attività d’intrattenimento potranno continuare fino “alle ore 2:00, purché prive di emissioni rumorose tali da pregiudicare il diritto al riposo dei residenti e limitando pertanto le attività sonore ad un livello di musica soffusa o di sottofondo”. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su ...

