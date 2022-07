Mourinho torna a Roma: «Parlerò solo il 13 agosto». Il CorSport: inquietudini per il mercato (Di lunedì 4 luglio 2022) Ieri sera José Mourinho è tornato a Roma. Il raduno è fissato per domani: dal 12 al 24 agosto la Roma si trasferirà in Portogallo. Il mercato, intanto, è a metà, scrive il Corriere dello Sport. “Tiago Pinto, dopo aver messo a segno tre acquisti, è a metà del lavoro. Per centrare l’obiettivo fissato da Mourinho mancano due centrocampisti e poi resta da risolvere l’enigma Zaniolo”. Il tecnico giallorosso ha dribblato le domande dei giornalisti all’arrivo in aeroporto. Si è limitato ad un laconico: «Parlerò il 13 agosto». Il quotidiano sportivo scrive di “inquietudini sul mercato”. “Tiago Pinto porta avanti le trattative in entrata e in uscita. Per Zaniolo la Roma potrebbe scendere a 40 milioni, ma vuole ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 4 luglio 2022) Ieri sera Joséto a. Il raduno è fissato per domani: dal 12 al 24lasi trasferirà in Portogallo. Il mercato, intanto, è a metà, scrive il Corriere dello Sport. “Tiago Pinto, dopo aver messo a segno tre acquisti, è a metà del lavoro. Per centrare l’obiettivo fissato damancano due centrocampisti e poi resta da risolvere l’enigma Zaniolo”. Il tecnico giallorosso ha dribblato le domande dei giornalisti all’arrivo in aeroporto. Si è limitato ad un laconico: «il 13». Il quotidiano sportivo scrive di “sul mercato”. “Tiago Pinto porta avanti le trattative in entrata e in uscita. Per Zaniolo lapotrebbe scendere a 40 milioni, ma vuole ...

Pubblicità

Glongari : #Mourinho torna a #Roma: “Carico? Parliamo il 13 agosto” ?? @Fra__Tringali - napolista : #Mourinho torna a #Roma: «Parlerò solo il 13 agosto». Il CorSport: inquietudini per il mercato Tiago Pinto è a me… - ansacalciosport : Calcio: Mourinho torna a Roma, 'parliamo il 13 agosto'. Lo Special One è rientrato oggi da Londra, da domani a Trig… - siamo_la_Roma : ?? Le prime pagine di oggi ?? #Sinner batte #Alcaraz, #Sainz trionfa in F1 ?? #Roma, il ritorno di #Mourinho… - Dalla_SerieA : Mourinho torna a Roma: “Carico per la nuova stagione? Parliamo il 13 agosto” (VIDEO) - -