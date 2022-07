"Motivi familiari": Ronaldo non si presenta al raduno (Di lunedì 4 luglio 2022) Manchester United e Cristiano Ronaldo sempre più lontani: ecco le possibili destinazioni del campione portoghese e perché non rinnoverà il contratto con i Red Devils Leggi su ilgiornale (Di lunedì 4 luglio 2022) Manchester United e Cristianosempre più lontani: ecco le possibili destinazioni del campione portoghese e perché non rinnoverà il contratto con i Red Devils

DiMarzio : .@ManUtd | @Cristiano non sarà presente alla ripresa degli allenamenti per motivi familiari - CarloMartootchy : RT @DiMarzio: .@ManUtd | @Cristiano non sarà presente alla ripresa degli allenamenti per motivi familiari - provulusJFC : RT @DiMarzio: .@ManUtd | @Cristiano non sarà presente alla ripresa degli allenamenti per motivi familiari - petit_404 : RT @paolo_is_dead: i motivi familiari: - Filoscotti : RT @paolo_is_dead: i motivi familiari: -

Manchester United, Cristiano Ronaldo non si presenta al raduno per motivi personali Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, l'ex Pallone d'oro non avrebbe raggiunto i suoi compagni di squadra a causa di 'motivi familiari'. Spiegazione riportata ed accettata dalla stessa dirigenza ... Calcio: ManUtd. Riprendono gli allenamenti ma Ronaldo è assente Il portoghese, secondo i media inglesi, non si è presentato per motivi familiari. MANCHESTER (INGHILTERRA) - Il Manchester United, come diversi club europei, oggi è tornato ad allenarsi. Un piccolo giallo, però, sta segnando la prima giornata dei Red Devils della ... Ronaldo non si presenta all'allenamento dello United (ANSA) - ROMA, 04 LUG - Cristiano Ronaldo è sempre più lontano del Manchester United. Il portoghese, che ha più volte fatto intendere di non voler rimanere a Old Trafford, perché preferisce giocare in ...