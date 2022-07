Mostra d’arte contemporanea nel Ministero delle Infrastrutture: da sabato 16 luglio l’apertura al pubblico (Di lunedì 4 luglio 2022) A partire dal 16 luglio apre al pubblico la Mostra “Mims Contemporaneo” (qui l’articolo del Denaro del 10/6), inaugurata dal Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, lo scorso 9 giugno. Le visite gratuite che, a partire da settembre – dopo la pausa del mese di agosto – si terranno il terzo sabato di ogni mese, si svolgeranno nella sede del Ministero di Piazzale Porta Pia durante la mattinata, suddivise in tre fasce orarie (10-11; 11-12; 12-13). Potranno essere prenotate fino alle ore 12 del giorno precedente inviando una e-mail alla casella mimscontemporaneo@mit.gov.it, indicando nome, cognome e data di nascita e la fascia oraria desiderata, ognuna delle quali potrà accogliere al massimo 20 persone. Le visite sono ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 4 luglio 2022) A partire dal 16apre alla“Mims Contemporaneo” (qui l’articolo del Denaro del 10/6), inaugurata dal Ministroe della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, lo scorso 9 giugno. Le visite gratuite che, a partire da settembre – dopo la pausa del mese di agosto – si terranno il terzodi ogni mese, si svolgeranno nella sede deldi Piazzale Porta Pia durante la mattinata, suddivise in tre fasce orarie (10-11; 11-12; 12-13). Potranno essere prenotate fino alle ore 12 del giorno precedente inviando una e-mail alla casella mimscontemporaneo@mit.gov.it, indicando nome, cognome e data di nascita e la fascia oraria desiderata, ognunaquali potrà accogliere al massimo 20 persone. Le visite sono ...

Pubblicità

FabioViola : PLAY, la prima grande mostra internazionale che mette in dialogo le arti tradizionali (originali di Kandinsky, De C… - ArtePaRDeS : Venezia. Una storia di mare e di terra (Laterza 2022). Presentazione del libro di Alessandro Marzo Magno con l’auto… - Marche_Notizie : Gemellaggio d’arte tra Urbino e Comiso. Mostra alla Galleria civica Albani - yourblueyestell : @gretollo @BTS_twt Direttamente usciti da un film o da una mostra d’arte non lo so nemmeno io…wow - ParliamoDiNews : Capsula del Tempo, al via la mostra d`arte al Sacro Bosco di Bomarzo : LOLnews #capsula #mostra… -

A luglio e agosto presso nella hall dell'hotel Villa Miki di Bordighera la mostra di Vincenzo Bocciarelli ... la proprietaria dell'hotel,una mostra personale che comprende ... teatrale, televisivo e anche presentatore è diplomato maestro d'... teatrale, televisivo e anche presentatore è diplomato maestro d'arte ... Kyoto Sangyo University All'Ombra del Ventaglio Diletta De Santis legge gli haiku in mostra e altri tratti da Matsuo Bash scrittore grazie a cui lo Haiku venne riconosciuto come una vera e propria forma d'arte. Fabrizio Valente suona lo shakuachi ... Travel On Art ... la proprietaria dell'hotel,unapersonale che comprende ... teatrale, televisivo e anche presentatore è diplomato maestro'... teatrale, televisivo e anche presentatore è diplomato maestro...Diletta De Santis legge gli haiku ine altri tratti da Matsuo Bash scrittore grazie a cui lo Haiku venne riconosciuto come una vera e propria forma. Fabrizio Valente suona lo shakuachi ... 6 mostre d’arte contemporanea da non perdere a luglio 2022