Morto Tonino Cripezzi, leader dei Camaleonti. L’amico Mario Lavezzi: «Se n’è andato nel sonno» (Di lunedì 4 luglio 2022) Lutto nel mondo della musica italiana. Antonio Cripezzi, detto Tonino, cantante e tastierista dei Camaleonti, è stato trovato Morto in una stanza di albergo di San Giovanni Teatino (Chieti) questa mattina. Il decesso, secondo le prime informazioni, sarebbe dovuto a cause naturali: un malore, nella notte, non gli avrebbe lasciato scampo. Cripezzi, 76 anni, in passato aveva già avuto problemi di salute. Ieri sera si era esibito con i Camaleonti al parco Villa de Riseis di Pescara. Dopo l’esibizione una cena con lo staff e alcuni fan e poi il rientro in hotel. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i soccorritori ed i Carabinieri, ma per Cripezzi non c’è stato nulla da fare. Su Instagram Mario Lavezzi, grande amico di ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 4 luglio 2022) Lutto nel mondo della musica italiana. Antonio, detto, cantante e tastierista dei, è stato trovatoin una stanza di albergo di San Giovanni Teatino (Chieti) questa mattina. Il decesso, secondo le prime informazioni, sarebbe dovuto a cause naturali: un malore, nella notte, non gli avrebbe lasciato scampo., 76 anni, in passato aveva già avuto problemi di salute. Ieri sera si era esibito con ial parco Villa de Riseis di Pescara. Dopo l’esibizione una cena con lo staff e alcuni fan e poi il rientro in hotel. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i soccorritori ed i Carabinieri, ma pernon c’è stato nulla da fare. Su Instagram, grande amico di ...

Pubblicità

repubblica : È morto Tonino Cripezzi, voce e tastiere dei Camaleonti. Malore in albergo dopo un concerto a Pescara - fanpage : È morto dopo un concerto Tonino Cripezzi, tastierista, cantante e fondatore dei Camaleonti, una delle band storiche… - Corriere : Trovato morto in albergo il leader dei Camaleonti Tonino Cripezzi - Jack53152579 : ?? 'SOLITO MALORE': ADDIO ALL'AMATO CANTANTE ?? - Latvcisidiverte : È morto Tonino Cripezzi, leader dei Camaleonti. RIPOSA IN PACE -