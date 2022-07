Morto Tonino Cripezzi, le commosse parole degli amici al leader dei Camaleonti (Di lunedì 4 luglio 2022) Antonio Cripezzi, meglio noto come “Tonino” si è spento all’improvviso all’età di 76 anni. Era il leader dei Camaleonti nonché il tastierista della band. Antonio “Tonino” Cripezzi trovato in albergo senza vita: cosa sappiamo L’uomo si trovava in un albergo a Chieti insieme agli altri componenti del gruppo, che la sera prima aveva tenuto un concerto a Pescara nella cornice del Parco di Villa de Riseis. “Eravamo a fare un concerto per ragazzi down a Pescara, era stata una serata simpatica, molto bella” – ha raccontato Livio Macchia al Corriere della sera. Dopo l’esibizione, secondo quanto già riportato dal giornale, il gruppo avrebbe cenato con lo staff e alcuni fan per poi rientrare in albergo. Al mattino però il suo corpo sarebbe stato trovato senza vita nel letto dell’hotel. Un dramma inatteso e improvviso che ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 4 luglio 2022) Antonio, meglio noto come “Tonino” si è spento all’improvviso all’età di 76 anni. Era ildeinonché il tastierista della band. Antonio “Tonino”trovato in albergo senza vita: cosa sappiamo L’uomo si trovava in un albergo a Chieti insieme agli altri componenti del gruppo, che la sera prima aveva tenuto un concerto a Pescara nella cornice del Parco di Villa de Riseis. “Eravamo a fare un concerto per ragazzi down a Pescara, era stata una serata simpatica, molto bella” – ha raccontato Livio Macchia al Corriere della sera. Dopo l’esibizione, secondo quanto già riportato dal giornale, il gruppo avrebbe cenato con lo staff e alcuni fan per poi rientrare in albergo. Al mattino però il suo corpo sarebbe stato trovato senza vita nel letto dell’hotel. Un dramma inatteso e improvviso che ...

repubblica : È morto Tonino Cripezzi, voce e tastiere dei Camaleonti. Malore in albergo dopo un concerto a Pescara - fanpage : È morto dopo un concerto Tonino Cripezzi, tastierista, cantante e fondatore dei Camaleonti, una delle band storiche… - Corriere : Trovato morto in albergo il leader dei Camaleonti Tonino Cripezzi - infoitcultura : Trovato morto in hotel il tastierista dei Camaleonti Tonino Cripezzi - infoitcultura : Morte Tonino Cripezzi, Livio Macchia dei Camaleonti: “La sera prima stava bene, è morto nel sonno” -

Camaleonti, la morte di Cripezzi: ecco come è stato trovato il corpo. Le telefonate a vuoto della moglie ... Antonio Cripezzi, Tonino per gli amici, 76 anni, nato a Milano da una famiglia di Palazzo San Gervasio nel potentino, voce e tastiere, leader storico dei Camaleonti, è morto verosimilmente per un ... Camaleonti, morto Antonio Cripezzi: addio al tastierista e cantante ITALIA - Morto nella notte per un malore il tastierista dei Camaleonti. Antonio Cripezzi , da tutti conosciuto come Tonino, tastierista e poi cantante dello storico gruppo pop italiano, è stato trovato senza ... ... Antonioper gli amici, 76 anni, nato a Milano da una famiglia di Palazzo San Gervasio nel potentino, voce e tastiere, leader storico dei Camaleonti, èverosimilmente per un ...ITALIA -nella notte per un malore il tastierista dei Camaleonti. Antonio, da tutti conosciuto come, tastierista e poi cantante dello storico gruppo pop italiano, è stato trovato senza ...