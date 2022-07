Morto Paolo Grossi | ex presidente della Consulta

Pubblicità

Grossi è/ Addio all'ex Presidente della Consulta: info e data funerali In uno dei video che circola online, e che potete trovare anche più in basso, si sente la stessa tirolese affermare ...E'a 89 anniGrossi, fiorentino, presidente emerito della Corte costituzionale, storico del diritto italiano e professore per oltre quarant'anni all'Università di Firenze. A dare notizia ...Nel dicembre 2021 era morta la moglie Carla. I coniugi si erano ritirati a Ferrano ... ha deliziato buongustai e vip come Leonardo Pieraccioni, Carlo Conti, Paolo Bonolis, Antonella Clerici, Massimo ...Il giurista Paolo Grossi, rinnovatore degli studi della storia del diritto italiano, presidente emerito della Corte costituzionale, che ha guidato tra il 2016 e il 2018, è morto a Firenze all’età di 8 ...