Monza scatenato, fatta anche per Pessina: Galliani lo sogna capitano (Di lunedì 4 luglio 2022) Il Monza del presidente Silvio Berlusconi è inarrestabile sul calciomercato. Le intenzioni del numero uno del club sono chiare: rendere la squadra attrezzata per uscire il prima possibile dall’orbita della zona salvezza per assestarsi stabilmente in posizioni più ambiziose. E in questo senso l’ultimo colpo messo a segno dall’ad Adriano Galliani ha dell’incredibile: il dirigente brianzolo ha infatti trovato l’accordo con l’Atalanta per il trasferimento di Matteo Pessina. Il centrocampista classe ’97 nelle prossime ore diventerà ufficialmente un giocatore biancorosso: la formula dell’operazione è un prestito con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni, con Pessina che svolgerà le visite mediche nella giornata di mercoledì 6 luglio. Un rinforzo importante, per un calciatore nel giro della Nazionale e protagonista lo ... Leggi su open.online (Di lunedì 4 luglio 2022) Ildel presidente Silvio Berlusconi è inarrestabile sul calciomercato. Le intenzioni del numero uno del club sono chiare: rendere la squadra attrezzata per uscire il prima possibile dall’orbita della zona salvezza per assestarsi stabilmente in posizioni più ambiziose. E in questo senso l’ultimo colpo messo a segno dall’ad Adrianoha dell’incredibile: il dirigente brianzolo ha infatti trovato l’accordo con l’Atalanta per il trasferimento di Matteo. Il centrocampista classe ’97 nelle prossime ore diventerà ufficialmente un giocatore biancorosso: la formula dell’operazione è un prestito con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni, conche svolgerà le visite mediche nella giornata di mercoledì 6 luglio. Un rinforzo importante, per un calciatore nel giro della Nazionale e protagonista lo ...

