Mondiali di atletica | l’elenco dei 60 convocati azzurri

(Di lunedì 4 luglio 2022) Il direttore tecnico delle squadre nazionali Antonio La Torre ha comunicato la squadra azzurra dileggera che parteciperà aidi Eugene (Stati Uniti) dal 15 al 24 luglio. Il team è composto da 60 atleti, di cui 29 uomini e 31 donne. Della squadra fanno parte sei campioni olimpici di Tokyo: l’oro dei 100 metri e della 4×100 Marcell Jacobs, l’oro del salto in alto Gianmarco Tamberi, il marciatore Massimo Stano che gareggerà nella 35 km e gli staffettisti Filippo Tortu (200 e 4×100), Fausto Desalu (200 e 4×100) e Lorenzo Patta (4×100). Tra glianche i finalisti olimpici della 4×400 Davide Re, Edoardo Scotti e Vladimir Aceti, il triplista Andrea Dallavalle, il siepista Ahmed Abdelwahed, il pesista Nick Ponzio. Al femminile, in squadra anche le finalisteindoor Elena Vallortigara (alto) ed ...

Elena Vallortigara, l'atleta veneta dei Carabinieri da anni trasferita a Siena dove è allenata dal presidente e direttore tecnico dell'Uisp Siena, Stefano Giardi, ha stabilito solo pochi ...