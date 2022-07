Miro: “Ho scelto di legarmi per tanti anni alla AEW perché qui siamo liberi, non come in WWE” (Di lunedì 4 luglio 2022) Il legame tra Miro e la AEW sembra indissolubile, l’ex campione TNT ha deciso di firmare un contratto che lo legherà alla federazione di Jacksonville per molti anni. Miro è soddisfatto di questa scelta e di recente ha svelato ai microfoni di ‘WhatCulture’ le motivazioni che lo hanno spinto alla decisione di legarsi così a lungo alla corte di Tony Khan’. “Tony mi ha concesso carta bianca, in passato non sarebbe mai accaduto” Miro ha dichiarato che il motivo che lo ha spinto a firmare un contratto pluriennale con la AEW è stata la libertà creativa che Tony Khan concede ai suoi performer. L’ex TNT Champion ha svelato di aver parlato in passato con Tony Khan ed in quell’occasione gli disse chiaramente che avrebbe voluto essere se stesso on screen senza ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 4 luglio 2022) Il legame trae la AEW sembra indissolubile, l’ex campione TNT ha deciso di firmare un contratto che lo legheràfederazione di Jacksonville per moltiè soddisfatto di questa scelta e di recente ha svelato ai microfoni di ‘WhatCulture’ le motivazioni che lo hanno spintodecisione di legarsi così a lungocorte di Tony Khan’. “Tony mi ha concesso carta bianca, in passato non sarebbe mai accaduto”ha dichiarato che il motivo che lo ha spinto a firmare un contratto pluriennale con la AEW è stata la libertà creativa che Tony Khan concede ai suoi performer. L’ex TNT Champion ha svelato di aver parlato in passato con Tony Khan ed in quell’occasione gli disse chiaramente che avrebbe voluto essere se stesso on screen senza ...

