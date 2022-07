Milano: l'aiuola di piazza Duomo in cerca di sponsor (Di lunedì 4 luglio 2022) Milano, 4 lug. (Adnkronos) - Termina il prossimo 31 dicembre il contratto di sponsorizzazione delle aiuole di piazza Duomo, a Milano. Il Comune ha avviato la ricerca di soggetti che abbiano la volontà di presentare idee e progetti per una nuova proposta di sponsorizzazione che possa prevedere sia il parziale mantenimento dell'attuale fisionomia delle aiuole, sia il loro riassetto, oltre alla relativa manutenzione per i prossimi tre anni. "Auspico l'arrivo di molte domande e progetti volti a prendersi cura del verde in uno dei luoghi più iconici della città -commenta l'assessora all'Ambiente e Verde del Comune di Milano, Elena Grandi-. Uno spazio sempre più ambito che testimonia il mutato atteggiamento di soggetti privati e imprese nei confronti del ... Leggi su iltempo (Di lunedì 4 luglio 2022), 4 lug. (Adnkronos) - Termina il prossimo 31 dicembre il contratto diizzazione delle aiuole di, a. Il Comune ha avviato la ridi soggetti che abbiano la volontà di presentare idee e progetti per una nuova proposta diizzazione che possa prevedere sia il parziale mantenimento dell'attuale fisionomia delle aiuole, sia il loro riassetto, oltre alla relativa manutenzione per i prossimi tre anni. "Auspico l'arrivo di molte domande e progetti volti a prendersi cura del verde in uno dei luoghi più iconici della città -commenta l'assessora all'Ambiente e Verde del Comune di, Elena Grandi-. Uno spazio sempre più ambito che testimonia il mutato atteggiamento di soggetti privati e imprese nei confronti del ...

