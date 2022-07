Milano | il rapper Kappa 24K condannato a 2 anni | 8 anni al rivale 51enne | la sentenza sulla sparatoria tra gang in piazza a San Siro

Leggi su open.online

(Di lunedì 4 luglio 2022) IlIslam Abdel Karim, meglio noto come24K, è statoa 2e 3 mesi. Lo ha deciso il gup milanese Tiziana Gueli: arrestato lo scorso 4 febbraio, 24K è accusato di «detenzione e portopubblica via di arma da sparo ed esplosione in aria di più colpi» in «luogo pubblico affollato». Per i fatti della sera dell’8 gennaio inMonte Falterona, nel quartiere di San, è statoanche Carlo Testa. Per ilpregiudicato per fatti di droga, la pena è di 8di reclusione per tentato omicidio. Le difese dei due, Niccolò Vecchioni per Testa e Robert Ranieli per 24K, hanno annunciato che ricorreranno in ...