Milano, donna stuprata da un gruppo di uomini: due gli arresti per violenza sessuale (Di lunedì 4 luglio 2022) Milano, donna stuprata in piazza Napoli nella notte tra sabato 2 e domenica 3 luglio 2022. Due uomini sono stati già fermati ed accusati di violenza sessuale di gruppo. Tuttavia, alcuni testimoni hanno riferito della presenza di un terzo uomo che si è dato alla fuga. Milano, donna stuprata da un gruppo di uomini A Milano, una donna è stata stuprata di un gruppo di uomini in piazza Napoli. La donna rimasta vittima ha 42 anni e ha origini brasiliane. Secondo gli inquirenti, era in chiaro stato di ebrezza ed è stata portata in ospedale in codice giallo. La tragedia ai danni della ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 4 luglio 2022)in piazza Napoli nella notte tra sabato 2 e domenica 3 luglio 2022. Duesono stati già fermati ed accusati didi. Tuttavia, alcuni testimoni hanno riferito della presenza di un terzo uomo che si è dato alla fuga.da undi, unaè statadi undiin piazza Napoli. Larimasta vittima ha 42 anni e ha origini brasiliane. Secondo gli inquirenti, era in chiaro stato di ebrezza ed è stata portata in ospedale in codice giallo. La tragedia ai danni della ...

