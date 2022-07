Milan, si punta alla doppia stella: il budget sul talento offensivo (Di lunedì 4 luglio 2022) Il Milan vuole preparare la nuova stagione puntando alla seconda stella e per farlo tutto sul talento offensivo Il Milan vuole fare sul serio dopo lo Scudetto di questa stagione. Ora si punta tutto sulla seconda stella e il budget è messo tutto sul talento offensivo. L’obiettivo di Maldini e Massara è quello di una coppia show. In cima alla lista dei desideri ci sarebbero De Ketelaere e Ziyech siccome possono intercambiarsi pur giocando insieme. Dybala resta nelle idee ma leggermente dietro, così come Asensio e Berardi. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 4 luglio 2022) Ilvuole preparare la nuova stagionendosecondae per farlo tutto sulIlvuole fare sul serio dopo lo Scudetto di questa stagione. Ora situtto sulla secondae ilè messo tutto sul. L’obiettivo di Maldini e Massara è quello di una coppia show. In cimalista dei desideri ci sarebbero De Ketelaere e Ziyech siccome possono intercambiarsi pur giocando insieme. Dybala resta nelle idee ma leggermente dietro, così come Asensio e Berardi. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

