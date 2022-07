Milan, presentata la maglia dei Campioni d’Italia: base nera e tricolore sulla manica | FOTO (Di lunedì 4 luglio 2022) E’ stata presentata la maglia dei Campioni d’Italia. PUMA e AC Milan, la squadra Campione d’Italia, sono lieti di presentare il nuovo Home Kit 2022/23 ispirato all’heritage Milanese, alle nuove generazioni di rossoneri e a “That Milan Touch”, il concept alla base della nuova campagna dedicata alla prima maglia del Club. Fondato nel 1899, da allora AC Milan è sempre stato un vettore di innovazione, capace di tracciare la strada verso un futuro sempre più ambizioso. Nel 2022/23 PUMA ha deciso di far conoscere questi valori alla nuova generazione di rossoneri lasciando che siano le strisce a parlare. Il risultato è una maglia Home che è allo stesso ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 4 luglio 2022) E’ stataladei. PUMA e AC, la squadra Campione, sono lieti di presentare il nuovo Home Kit 2022/23 ispirato all’heritageese, alle nuove gezioni di rossoneri e a “ThatTouch”, il concept alladella nuova campagna dedicata alla primadel Club. Fondato nel 1899, da allora ACè sempre stato un vettore di innovazione, capace di tracciare la strada verso un futuro sempre più ambizioso. Nel 2022/23 PUMA ha deciso di far conoscere questi valori alla nuova gezione di rossoneri lasciando che siano le strisce a parlare. Il risultato è unaHome che è allo stesso ...

